Zien: de officiële trailer van de Harry Potter-reünie

Hoofdrolspelers Daniel Radcliffe, Emma Watson en Rupert Grint delen alvast enkele hoogtepunten uit de periode sinds het eerste deel, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, in 2001 uitkwam.

Radcliffe zegt dat hij er ’vrolijk’ van wordt om iedereen na al die jaren weer bij elkaar te zien. „Het voelt alsof het nog niet lang geleden is, terwijl het heel lang geleden is”, zegt Watson. Het trio heeft zoveel samen meegemaakt dat het voor Grint voelt als ’zijn familie’. „Het is een sterke band die we altijd met elkaar zullen hebben.”

De special is gemaakt ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Harry Potter-films. Behalve de hoofdrolspelers keren voor de reünie ook onder anderen Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Hargrid), Ralph Fiennes (Lord Voldemort) en Jason Isaacs (Lucius Malfoy) terug. Chris Columbus, die twee van de acht films regisseerde, werkt ook mee. Allemaal blikken ze terug op die eerste periode na het verschijnen van deel een en de tien jaar aan Harry Potter-films die erop volgden.