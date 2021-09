Ilja Leonard Pfeijffer en Marieke Lucas Rijneveld vieren de liefde

Met de keuze voor Pfeijffer en Rijneveld kiest de organiserende stichting CPNB voor twee schrijvers die afgelopen tijd breed in de belangstelling stonden. Met Grand Hotel Europa schreef Pfeijffer (53) het best verkochte Nederlandstalige boek van 2019; een meeslepend verhaal van liefde in tijden van massatoerisme - dat het jaar daarna vanwege de pandemie ineens stokte; een theatraal boek over de Europese identiteit, nostalgie en het einde van een tijdperk, opgetekend in Venetië. Pfeijffer, die in Genua woont, is tevens classicus en dichter. In 2014 won hij de Libris Literatuurprijs voor zijn roman La superba.

"Ontroering om plaats in moeders verzameling geschenken sinds 1930"

Marieke Lucas Rijneveld (30) won in 2020 als eerste Nederlandse schrijver de Booker International Prize voor The discomfort of evening, de Engelse vertaling van haar roman De avond is ongemak. Over het opgroeien in een religieus boerengezin gaat ook haar meest recente roman, Mijn lieve gunsteling, dat bovendien een schurend verslag is van seksueel misbruik van een minderjarige, bezien vanuit de dader.

Rijneveld voelt zich zowel meisje als jongen - non-binair - en voegde daarom de voornaam ’Lucas’ toe aan haar naam.

Glorieuze traditie

De auteurs zijn - uiteraard - vereerd met hun opdrachten. „Het Boekenweekgeschenk is een instituut, uniek in de wereld, met een glorieuze traditie”, ronkt Ilja Leonard Pfeijffer. „Het is werkelijk een eer om het te mogen schrijven. Het was al langere tijd een wens die ik stiekem koesterde om ooit gevraagd te worden en dat het nu zover is, beschouw ik als een mijlpaal in mijn carrière.”

Zijn moeder heeft een complete verzameling Boekenweekgeschenken, vanaf het eerste uit 1930. Zijn eigen Boekenweekgeschenk voor 2022 heeft Pfeijffer al af: „Het vooruitzicht dat er een boekje van mij in dat rijtje zal staan in haar kast, ontroert me. Ik heb het als mijn plicht beschouwd om het beste te maken wat ik op dit moment in mij heb. Ik heb het boek met opzet heel nadrukkelijk speciaal toegespitst op de gelegenheid: het sluit aan bij het thema van de eerste liefde, het gaat over het belang van verhalen en het is een ode aan al die boekhandelaren en bibliothecarissen die in anonimiteit de spil vormen van het boekenbedrijf en van onze literaire cultuur.”

Vreugdedansje rond schrijftafel

Het Boekenweekessay komt van de hand van Marieke Lucas Rijneveld, die het „een heerlijkheid en een enorme eer” noemt om te mogen doen. „Ik maakte een vreugdedansje rond mijn schrijftafel. En wat een feest om dit avontuur aan te mogen gaan samen met mijn zeer gewaardeerde collega Ilja Leonard Pfeijffer. Bij het horen van het thema ’Eerste liefde’, wist ik meteen waar ik het essay aan wilde wijden. Ik wil de liefde vieren, in al haar facetten, in al haar verschijningen!”

CPNB-directeur Eveline Aendekerk tussen de twee Boekenweekschrijvers.

CPNB-directeur Eveline Aendekerk ziet uit naar ’een groot en inspirerend lezersfeest’ in maart 2022, waar dit in 2020 halverwege moest worden afgebroken en afgelopen jaar noodgedwongen werd verschoven naar de zomer, omdat boekwinkels lange tijd door de lockdown waren gesloten.

Boekenbal?

Lezers krijgen het Boekenweekgeschenk bij besteding van € 15 aan Nederlandstalige boeken cadeau van de boekhandel. Het Boekenweekessay ligt voor € 5 in de winkel. Er zal ook een Friese en een Vlaamse editie van het Boekenweekgeschenk verschijnen.

De Boekenweek vindt plaats van zaterdag 5 t/m zondag 13 maart 2022. Of het festijn op vrijdag 4 maart van start kan gaan met het traditionele Boekenbal in de Stadsschouwburg, is nog niet bekend.