Moeder Daphne Deckers door marine uit huis in Valkenburg gered

„Haar straat was veranderd in een kolkende rivier en ze is gered door de marine uit Den Helder. In een bootje, ja, dat je het allemaal nog moet meemaken. Wij konden er niet heen. Maar de only way is up, dat water gaat dalen en wij gaan schrobben”, verduidelijkt Daphne.

Toch maakt ze zich een beetje zorgen om de nasleep. „Ik denk dat we maar kaplaarzen moeten gaan kopen. [...] Het is allemaal modder, rivier, riool. Maar goed, we gaan oma helpen. Mijn moeder is er heel erg door ontdaan. Ze is alleen en 78.” Waarna ze eraan toevoegt dat het allemaal maar materiaal is.

Daphne liet donderdag weten dat ze zich druk maakte om de rampzalige situatie in Limburg. Ze schreef toen op Instagram: „De benedenverdieping van mijn moeders huis in Valkenburg staat onder water, de elektriciteit is uitgevallen, haar straat is in een rivier veranderd, de Geul naast haar huis staat torenhoog, het houdt maar niet op met regenen, de wegen staan onder water en we kunnen er niet heen.”