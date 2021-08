Oud-sprinter Usain Bolt brengt debuutalbum uit

Premium Cultuur

’ If I can’t have love, I want power’: Gaat de kerk dit afkeuren?

Om met een voorspelling te beginnen: de katholieke kerk spreekt weldra haar nukkige afkeuring uit over de hoes van het nieuwe album van Halsey. Voor de voorkant van If I can’t have love, I want power liet de Amerikaanse zich vereeuwigen als Maria, de moeder van Jezus. Maar nu komt het: naast een bab...