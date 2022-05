Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog - aflevering 13 Mauds onthulling in Boer zoekt vrouw: ’Heb mijn huur al opgezegd’

Door Fabian Melchers

Met een blos op de wangen maakt Maud bekend dat ze gaat samenwonen. Ⓒ Kro-Ncrv

Bijna een jaar nadat ze werden overspoeld met brieven, is het tijd om de balans op te maken. Hebben de tien deelnemers van Boer zoekt vrouw echt de liefde van hun leven gevonden? In de slotaflevering van dit twaalfde seizoen, blijkt de meerderheid in de zevende hemel te zitten.