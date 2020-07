Wordt Jay-Z vicepresident van de Verenigde Staten?

Momenteel is Michelle Tidball, een predikant uit Wyoming, nog de running mate van Kanye. Zij staat echter open voor een andere positie mocht de rapper een betere kandidaat vinden. „Jay-Z is mijn favoriete kandidaat”, aldus Kanye.

Dat Kanye en Jay-Z de laatste tijd niet echt de beste vrienden waren, maakt volgens de muzikant niet uit. „Juist omdat we al elkaar zo lang niet hebben gesproken weet je dat we echte broeders zijn”, vindt Kanye. Het is onduidelijk of Jay-Z al heeft geantwoord op de vraag van Kanye.

Kanye maakte begin deze maand bekend dat hij met zijn Birthday Party een gooi wil doen naar het Amerikaanse presidentschap. De rapper hield zondag in South Carolina zijn eerste presidentiële campagnebijeenkomst.