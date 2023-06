Wapensmid Rust had mogelijk drugs op zak voor schietincident

Volgens een getuige overhandigde Gutierrez-Reed een klein zakje cocaïne aan iemand nadat zij door de politie was ondervraagd over het schietincident op de set. De drugstransfer zou volgens de aanklagers niet pleiten voor Gutierrez-Reed. Ze zou de cocaïne van de hand hebben willen doen „om vervolging te voorkomen en te verhinderen dat de politie zeer belastend bewijsmateriaal zou verkrijgen dat rechtstreeks verband houdt met het fatale schietincident.”

Tijdens de opnames in oktober 2021 kreeg acteur Alec Baldwin een pistool in handen waarvan hij dacht dat het ongeladen was, en schoot hiermee tijdens het repeteren van een scène per ongeluk cameravrouw Hutchins dood. Gutierrez-Reed was als wapensmid van de productie verantwoordelijk voor het pistool dat Baldwin in handen kreeg. De wapensmid is aangeklaagd voor dood door schuld en moet hiervoor nog voor de rechter verschijnen. De zaak tegen Baldwin werd eerder dit jaar geseponeerd.