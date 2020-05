’Waterloo beste Songfestival-lied aller tijden’

Het nummer waarmee ABBA in 1974 het Eurovisie Songfestival won wordt op de voet gevolgd door de winnaar van vorig jaar: Arcade van Duncan Laurence. Op de derde plek staat ook een Nederlandse inzending, namelijk The Common Linnets met Calm After The Storm. Ilse DeLange en Waylon werden in 2014 tweede met het lied. In totaal staan er veertien noteringen van eigen bodem in de lijst.

De winnaar van 2012, Euphoria van de Zweedse Loreen, staat op de vierde plek van de Songfestival Top 50. Op nummer vijf volgt Ding-A-Dong, waarmee het Nederlandse Teach-In in 1975 won.

Het Eurovisie Songfestival, dat dit jaar in Nederland zou zijn, werd vanwege het coronavirus uitgesteld tot volgend jaar. Om de pijn een beetje te verzachten is vrijdagavond tussen 18.00 en 22.00 op NPO Radio 2 de Songfestival Top 50 te horen. De presentatie ligt in handen van Bart Arens, Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof.

Bekijk hier de volledige lijst.