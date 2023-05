Premium Het beste van De Telegraaf

’Co-host Holly Willoughby eiste vertrek This Morning-ster Phillip Schofield’

Hij presenteerde twintig jaar lang de succesvolle Britse ochtendshow This Morning, maar Phillip Schofield mag ’zijn’ programma voortaan thuis op de bank kijken. Vrijdag kreeg de presentator te horen dat hij niet langer welkom is bij de show van ITV, omdat het niet meer zou boteren tussen hem en co-host Holly Willoughby. Ooit waren de twee beste vrienden, maar ze zouden elkaar nu niet meer kunnen luchten of zien...