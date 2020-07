RTL past stereotypen in serie Gooische Vrouwen niet aan

De zender kondigde eerder deze maand wel aan dat de tweede Gooische Vrouwen-film zal worden aangepast. Een aantal scenes die „achteraf gezien ongepast waren” worden verwijderd voordat de film later dit jaar terugkeert op de streamingdienst.

De makers hebben hiertoe besloten vanwege de recente maatschappelijke discussie over racisme en discriminatie. Het gaat vooral om grappen rond het zwarte personage Komo, die uit Burkina Faso komt. Gooische Vrouwen 2 trok in 2014 meer dan 2 miljoen bioscoopbezoekers.

Negatief synoniem

Naar aanleiding van dit besluit liet actrice Cystine Carreon zich onlangs bij RTL Boulevard kritisch uit over het personage Tippi Wan. Carreon vertolkte vijf seizoenen lang de rol van de Aziatische kinderoppas. Zij werd in de serie onder meer uitgemaakt voor „wandelende bamihap”.

De actrice stelde dat ze de rol nu niet meer zou willen spelen, omdat ze moeite met de rol zou hebben. Ook vindt Carreon het vervelend dat mensen de naam Tippi Wan op een negatieve manier zijn gaan gebruiken als synoniem voor een Aziatische oppas of schoonmaakster.

Onbewuste effecten

RTL heeft wel bij alle afleveringen een waarschuwing geplaatst dat de komedie stereotypen bevat. „Meestal worden stereotypen niet vanuit racisme of discriminatiemotief ingezet, maar het veelvuldig gebruik ervan kan bijdragen tot het ontstaan en in stand houden van vooroordelen over mensen die deze kenmerken bezitten. Wij wijzen je daarom op de mogelijke, bewuste én onbewuste effecten van stereotypering”, meldt de zender op een speciale webpagina over dit onderwerp.

RTL4 besloot maandag de herhalingen van Gooische Vrouwen per direct stop te zetten. Maar dit staat los van de discussie over de stereotypen in de serie, beklemtoont een woordvoerder.

