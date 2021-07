John Legend en Chrissy Teigen leveren in op vraagprijs huis

In april haalden de zanger en de kookboekenschrijfster al zes miljoen van de vraagprijs, maar daar wist de koper dus nog eens een miljoen van af te snoepen. Toch maakt het echtpaar nog een bescheiden winst op de verkoop: ze kochten het huis in Beverly Hills zelf in 2016 voor iets meer dan 15 miljoen dollar. Daarna hebben ze wel nog flink verbouwd en plaatsten ze onder meer een nieuwe keuken, die vaak als achtergrond dient in Teigens kookvideo's op sociale media en in haar culinaire boekenserie Cravings.

De villa heeft volgens makelaarssite Realtor zeven slaapkamers, die allemaal zijn voorzien van een eigen badkamer. Ook is er een thuisbioscoop, een fitnessruimte, een enorme inloopkast en een flink zoutwaterzwembad.

Teigen, Legend en hun kinderen Luna (5) en Miles (3) zijn zelf al verhuisd naar een nieuwe miljoenenvilla; ze kochten in september voor 17,5 miljoen dollar een ander optrekje in Beverly Hills.