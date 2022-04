Engelbert Humperdinck: ’Ik ben groot fan van René Le Blanc’

„Ik heb regelmatig contact met René, het is een heel warme en fijne vent. Hij stuurt regelmatig zijn muziek, met de vraag wat ik ervan vind. Ik kan niet anders zeggen dat hij een groot talent is. Ik ben een groot fan! Hij moet er vooral in blijven geloven dat een grote hit haalbaar voor hem is. Tijdens het concert heb ik hem aan mijn fans voorgesteld. Velen kennen hem al, dat merkte ik wel aan het grote applaus wat hij kreeg.”

René Le Blanc is helemaal verguld door de ontmoeting met zijn idool en de mooie woorden van de man die een wereldhit scoorde met Release Me. De zanger wist met het lied in 1967 zelfs The Beatles, die op dat moment de dubbele A-kant Strawberry Fields/Penny Lane hadden uitgebracht, te weerhouden van hun twaalfde nummer 1-hit op rij in de Britse charts.

Met zijn vriendin Jolanda reisde René af naar het Belgische Oostende. „Ik kreeg gewoon kippenvel, de nacht ervoor heb ik geen oog dichtgedaan.” Ⓒ Robin Utrecht

„Ik kreeg gewoon kippenvel, de nacht ervoor heb ik geen oog dichtgedaan. Ein-de-lijk ging ik Engelbert Humperdinck ontmoeten. En niet even een handje schudden, nee een halfuur was ervoor uitgetrokken! Je voelt dat er een klik is tussen ons, dat doet wel wat met me. We hebben dan ook afgesproken contact te houden.”

Op de een of andere manier hoopt René de ontmoeting een muzikaal vervolg te geven. Maar eerst komt zijn nieuwe single Mijn sexy lady uit.