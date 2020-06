Boek Marc de Hond is bestseller

De Hond begon met het schrijven van Licht in de tunnel nadat er in 2018 opnieuw kanker bij hem werd vastgesteld. In het boek vertelt de presentator en auteur over de laatste periode in zijn leven. Hij schreef eraan tot vlak voor zijn overlijden. Naar zijn wens verscheen het boek na zijn dood in de winkel.

Het is het tweede boek dat Marc de Hond heeft geschreven. Eerder schreef hij het boek Kracht, nadat hij door een verkeerd verlopen operatie in een rolstoel belandde.