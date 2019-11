Delta draait schrappen expliciete filmscènes terug

Een distributeur zou twee versies hebben aangeboden: een gecensureerde variant en een ongecensureerde. Delta neemt standaard de aangepaste versie over, meldt de woordvoerder. Ditmaal was dat een fout: de scènes waren niet in strijd met het beleid van de vliegmaatschappij.

Eerder deze week deed actrice en regisseur Olivia Wilde op Twitter haar beklag over het censureren van de scène in de door haar geregisseerde film Booksmart. „Wat moeten vrouwen hieruit opmaken? Dat hun lichamen aanstootgevend zijn?”, vroeg Wilde zich af. Andere mensen gaven daarop op sociale media aan dat ook scènes in Rocketman, een film over het leven van Elton John, waren gecensureerd.

Volgens Delta berust het geheel op een misverstand. Het bedrijf is overigens niet de enige luchtvaartmaatschappij die scènes in Booksmart heeft geschrapt. Ook Etihad en Emirates Airlines zenden in het vliegtuig aangepaste versies uit.