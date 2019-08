Goedele Liekens voorlopig in rolstoel

De revalidatie duurt zo lang, omdat de eerste hulp die ze in het Spaanse ziekenhuis kreeg niet helemaal oké was. „Ik kwam daar terecht in een soort Fawlty Towers-toestand”, zegt ze. „De operatie is vrij goed uitgevoerd, alleen zit er een iets te grote schroef aan één kant, wat extra pijn geeft.”

Achteraf ging het volgens de nieuwbakken politica, die sinds dit jaar voor de Open VLD in het Belgische parlement zit, pas echt mis. „Mijn gips zat niet op de juiste plaats, ze hebben het verkeerde ontsmettingsmiddel gebruikt, ik kreeg niet de juiste medicatie, er is geen enkele keer ijs op mijn enkel gelegd... Eigenlijk hebben ze het veel erger gemaakt dan het had moeten zijn”, verzucht Goedele.

Er zit dus niets anders op dan voorlopig even de pijn uitzitten. „Het is heel erg, ik kan níks in dat ding. Ik word er gek van! Ah ja, ik heb een huis vol trapjes. Ik kan zelfs geen koffie drinken! Daarvoor moet ik op het aanrecht gaan zitten met mijn been omhoog.”