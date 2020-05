Johnny Depp wil Britse tabloids aanklagen om hacken telefoon

De acteur heeft een brief gestuurd aan NGN waarin hij claimt dat er meerdere malen inbreuk is gepleegd op zijn privacy en dat er misbruik is gemaakt van privégegevens, die via illegale onderschepping van zijn voicemailberichten is vergaard. Het zou gaan om de periode 1996-2010, de tijd waarin zijn twee kinderen geboren zijn.

Volgens Johnny heeft The Sun op basis van „vrienden” van de acteur destijds tweemaal gelekt dat hij en zijn toenmalige vrouw in verwachting waren. Ook de ziekenhuisopname van zijn dochter op 7-jarige leeftijd werd toen door de Britse krant breed uitgemeten, iets wat volgens Johnny achteraf gezien ook alleen maar kon doordat ze hem afluisterden.

Het gaat de Pirates of the Caribbean-acteur bij de aanklacht niet om geld, maar om principe. Hij wil zijn familie beschermen en wil bovendien dat de krant bekent dat het iets fout heeft gedaan en daar ook voor uitkomt.