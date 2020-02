Nieuwe geluidsopname Amber Heard: Johnny, niemand zal je geloven

Het koppel had in 2016 een contactverbod, nadat Amber Heard dat had aangevraagd om Johnny Depp bij haar uit de buurt te houden. Toch hadden ze wel telefonisch contact. Ook dat contact liep uit de hand, zo is te horen op een audio-opname van het gesprek. Het is niet duidelijk of Amber Heard zich ervan bewust is dat het gesprek wordt opgenomen.

Depp beschuldigt haar ervan dat ze hem vreselijke dingen aandoet en hem kapot wil maken. Zijn zoon zou op school zelfs gepest worden vanwege haar beschuldigingen van mishandeling. Op haar beurt beschuldigt Amber Heard Depp ervan dat hij degene is die geruchten over haar in de media rondstrooit, terwijl de rechter dat heeft verboden.

Tengere vrouw

Ook ontkent ze dat zij begon met het fysieke geweld waarvan ze Depp beschuldigde in de scheidingspapieren. Ze stelt daaarbij dat een rechtbank echt niet de kant van de man zou kiezen in plaats van die van een tengere vrouw. „Je weet dat ik toen 52 kilo woog? Je gaat naar de rechter Johnny, en zegt: ’Zij begon’? Echt?”

Volgens Daily Mail zouden beiden ingestemd hebben met het opnemen van hun gesprekken tijdens de laatste fase van hun huwelijk. Dat betekent dat er nog meer spraakmakende opnames zouden kunnen opduiken.

Schikking

Vlak na de bewuste opname, waarbij de twee beiden aangeven niet naar de rechtbank te willen, maar waarbij Amber Heard zegt geen andere uitweg te zien, kwam het destijds tot een schikking van 7 miljoen.

De juridische strijd werd hervat toen Amber eind 2018 in een opiniestuk in The Washington Post schreef over huiselijk geweld. Depp klaagde haar toen aan voor smaad en laster. Onlangs kwam ook een audiofragment naar buiten waarop de actrice bekend Depp in het gezicht te hebben geslagen.