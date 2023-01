Toedracht sneeuwschuiver-ongeluk bekend: acteur Jeremy Renner deelt foto uit ziekenhuis

„In een poging om de rollende pistenbully te stoppen, probeerde meneer Renner weer achter het stuur te kruipen”, vertelde de lokale sheriff dinsdag (lokale tijd) op een persconferentie. „Volgens ons onderzoek was dat het moment waarop meneer Renner werd overreden door de pistenbully (type sneeuwschuiver).”

Het ongeluk gebeurde bij Renners huis in de buurt van de stad Reno, in Nevada. Op oudejaarsavond vond daar een sneeuwstorm plaats, waardoor duizenden huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. De gewonde acteur werd per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is kritiek maar stabiel, heeft zijn woordvoerder gemeld aan Amerikaanse media.

Renner heeft zijn fans inmiddels een eerste teken van leven gegeven vanuit het ziekenhuis. Op Instagram deelde de Amerikaanse acteur een selfie waarop enkele blauwe plekken en schrammen zichtbaar zijn. Zijn onderschrift luidde: „Bedankt allemaal voor jullie vriendelijke woorden. Ik ben er nog te beroerd aan toe om te typen. Maar ik stuur jullie allemaal liefde.”

Renner is onder meer bekend van zijn rol in The Hurt Locker, waarvoor hij in 2010 een Oscarnominatie voor beste acteur kreeg. Het jaar erop maakte hij opnieuw kans, dit keer in de categorie beste bijrol voor The Town.