Johan Nijenhuis: Gek van Geluk mijn beste film ooit

Gek van Geluk is een nieuw hoofdstuk in zijn oeuvre, stelt hij zelf. „Het is mijn beste en meest volwassen film ooit”, legt Nijenhuis uit. Hij is heel blij met de hoofdrolspelers, onder wie cabaretière Plien van Bennekom. Maar het verhaal mikt ook op een iets ouder publiek dan eerdere titels. „Hoe kan je tussen de groteske scènes het verhaal invoelbaar maken van een vrouw van voorbij de 40 die eigenlijk de liefde heeft opgegeven maar toch een nieuwe man tegenkomt?”

Dat deze Lena uiteindelijk gelukkig zal worden, is evident aan het genre. „Maar we mikken op vrouwen van dezelfde leeftijd als Lena. Dat is ongelooflijk intelligent bioscooppubliek; die moet je geen flauwekul verkopen, anders komen ze gewoon niet.”

Comediénne

De keuze voor Van Bennekom was een gok, erkent de regisseur. „We wilden per se een comédienne in de hoofdrol, anders was het te snel een normaal drama geworden. Er moet genoeg te lachen zijn en Plien weet álles van grappig. Je hoeft haar niets te leren; zij beheerst die kunst al meer dan twintig jaar tot in de finesse.” Dat bleek ook tijdens het draaien wel. „We maakten altijd één opname van elke scene waarin ze gewoon haar gang mocht gaan. Dat leverde meestal de beste take op. Geef haar een attribuut, al is het maar een tuinslang, en zij maakt er slapstick van.”

Nijenhuis nadert de vijftig en schreef de afgelopen twee decennia een groot aantal hits op zijn naam. „Ik merk dat ik als regisseur steeds meer ontspannen op de set sta”, legt hij uit. „Tijdens mijn eerste twee, drie films was ik een dwingeland. Kon ik echt stampvoeten dat alles op mijn manier moest.”

Loodzware bevalling

Nu durft de Twentenaar veel meer uit handen te geven. „Mijn cast en crew bestaat uit bijzonder talentvolle, professionele, slimme mensen. Meestal zijn hun ideeën of suggesties perfect. Dat was vroeger óók al zo, alleen toen realiseerde ik het mij nog niet.”

In het verleden had Nijenhuis nog wel de ambitie om serieuze films te gaan regisseren. „Maar het maken van serieuze films is niet per se leuker”, lacht hij. „Dan is elke dag op de set een loodzware bevalling. Ik vind het veel leuker om een luchtig verhaal als Gek van Geluk te vertellen. Daar heb ik zelf gewoon veel meer schik in.” Gek van Geluk draait vanaf woensdag in de Nederlandse bioscopen.