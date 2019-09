Nicolette Kluijver zou zelf ook Robinson willen zijn

Voorlopig zullen kijkers de presentatrice echter niet met een rommelende maag zien meedoen aan proeven. Vorige week zondag ging alweer het twintigste seizoen van Expeditie Robinson van start, haar zesde reeks. Wel werden er wat veranderingen doorgevoerd. Zo verhuisde de show naar zondagavond én van RTL 5 naar RTL 4.

Ook werd Dennis Weening na jaren als presentator vervangen door Kaj Gorgels. Dat was voor Nicolette wel even wennen, want ze miste haar maatje wel tijdens de opnames. „We presenteerden het programma al jaren samen, dus het was even gek dat hij ineens weg was”, zegt ze in Veronica Magazine.

Maar ook met Kaj kan ze het gelukkig ook goed vinden. „Hij is een vrolijke, positieve gast, dus dat klikt ook heel goed. Maar dat ik het met hem geweldig vond, wil natuurlijk niet zeggen dat ik Dennis niet heb gemist”, legt ze uit. „Soms loopt iets gewoon op een bepaalde manier. Vreemd genoeg ga je dan ook gewoon weer door, net zoals je dat zou doen als je advocaat of ambtenaar bent. Je past je aan.”