Doek valt definitief voor Ladies Night

Linda kan door de coronacrisis ook minder nieuwe programma’s introduceren dan ze eigenlijk had gehoopt. „Met alle bezuinigingen die natuurlijk ook bij Talpa doorgevoerd moeten worden om zo veel mogelijk banen te behouden, kunnen we niet zo heel veel nieuwe dingen lanceren bij Net5”, aldus de presentatrice. „We hebben een aantal nieuwe programma’s op stapel staan, maar een stuk minder dan we eigenlijk wilden.”

Ladies Night kreeg begin dit jaar nog een tweede seizoen maar de kijkcijfers bleven tegenvallen. Toen de coronacrisis uitbrak werden de opnames gestaakt. Toen werd al verwacht dat het Net5-programma, waarvoor Merel Westrik werd binnengehaald, niet meer zou terugkeren.