Zangeres (71) geniet van elke dag Corry Konings: ’Ik vrees niet het ouder worden, wel de dood’

Nog wekelijks brengt Corry Konings een bezoek aan de sportschool. Maar het besef dat ook voor haar de tijd niet stil blijft staan, is er bij de 71-jarige zangeres wel degelijk. „Al is het leven is voor mij nog lang niet klaar.”