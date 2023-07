Jim Bakkum onzeker over ouder worden: ’Zoiets mindfuckerigs’

„Ik word onzekerder”, constateert de inmiddels 35-jarige Bakkum, die naar eigen zeggen in zijn puberteit „nul onzekerheid” had.

Het voormalig tieneridool en ster van menig romantische komedie denkt daar inmiddles anders over. Hij durft de spiegel soms maar moeilijk onder ogen te komen. „Ook als je drie kinderen hebt en je wordt niet iedere ochtend heel appetijtelijk wakker, dat je denkt: oh god, het zal toch nog wel bijtrekken?”

De artiest vertelt dat hij bijvoorbeeld ook fotoshoots later op de dag plant, omdat hij ’s ochtends langer moet „bijtrekken.” Het is voor het eerst dat hij met dergelijke zaken rekening moet houden: „Je haargrens wordt langer of groter of weet ik veel. Het is gewoon zoiets mindfuckerigs waar je niet mee bezig wilt zijn.”

Bettina Holwerda

Opvallend genoeg heeft Jims vrouw, actrice Bettina Holwerda (44) juist het het tegenovergestelde. Zij wordt juist rustiger nu de jaren verstrijken. „Dat is wel heel inspirerend om te zien”, vindt Bakkum. „Het is geweldig dat ik zo iemand naast me heb. En dat neem ik ook heel erg mee.”