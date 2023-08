Na 13 jaar weer klassiek internationaal circus in ons land

Het Great American Circus komt naar Nederland. Daarmee is het voor het eerst sinds dertien jaar dat een buitenlands klassiek circus ons land aandoet. In 2010 was het Duitse Circus Roncalli enkele weken op de Zuidas in Amsterdam te zien.

Deze productie is tot eind september 2023 op tournee door Engeland en Schotland en komt daarna per schip naar Nederland. Van 14 tot en met 29 oktober, in de herfstvakantie, is de show te zien in Hoofddorp. Het is één van de grootste circussen in Europa.

Deelnemende artiesten zijn onder andere Troupe Didyk uit Oekraïne. Het is een groep van zes acrobaten die vanaf levensgrote schommels naar de nok van de tent worden gekatapulteerd. Verder zijn de hoge draad-artiesten Duo Alambria present. Jarenlang schitterden ze bij Ringling in Amerika - het grootste circus ter wereld - met hun huiveringwekkende thriller.