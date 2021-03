Lale Gül schrijft niet meer over islam

„Je staat er toch echt alleen voor als je dat wel doet”, zei de 23-jarige studente Nederlands. „Ik wil niet het lot tarten en de goden verzoeken.” Ze vertelde in de uitzending over de opvattingen over mannen en vrouwen die op de Koranschool geleerd worden. „Daardoor krijg je een heel raar wereldbeeld’, stelde Gül. „Ik gun die kinderen dat ze met een open vizier de pluriforme samenleving tegemoet gaan.”

Sinds het verschijnen van haar boek Ik ga leven, over het streng-islamitische milieu waarin ze is opgegroeid, wordt Gül echter bedreigd door moslims. „Het is natuurlijk super eng als je van verschillende accounts foto’s van vuurwapens hebt ontvangen”, aldus de schrijfster, die van Turkse afkomst is.

Haar familie zou haar hebben verstoten toen zelfs PVV-leider Geert Wilders een petititie ondertekende om haar te steunen. Ze ontving berichten van anonieme accounts die haar ’naar de hel’ wensten en dreigementen uitten als „geniet maar nu het nog kan” en „ik kan niet wachten je tegen te komen.”

Onder andere op Twitter liet Gül herhaaldelijk weten vanwege de bedreigingen ’te stoppen’ met schrijven, met social media, en met het geven van interviews. De petitie #laatlalevrij is inmiddels ondertekend door honderden lezers, collega-auteurs en politici.