Lady Gaga rookte veertig sigaretten per dag

Lady Gaga heeft eerder geprobeerd om te stoppen met roken, maar deze keer is het menens. „Ik zweer op mijn leven dat ik geen sigaretten meer rook. Ik ben helemaal gestopt, ik ben in één keer gestopt”, liet de zangeres weten in een podcast-interview.

De Poker Face-zangeres had voor de luisteraars nog wat advies klaarliggen. „Als je nu niet rookt, begin dan niet! Want stoppen is moeilijker. En ik zal nooit meer roken omdat ik denk dat ik een week lang Jezus heb gezien. Het was verschrikkelijk.”