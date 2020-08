Man Nicki Minaj mag van rechter bij geboorte kind zijn

De man staat geregistreerd als zedendelinquent en mag als zodoende ’s avonds laat zijn huis niet uit. Omdat zijn vrouw Nicki Minaj zwanger is en het natuurlijk zo maar zo zou kunnen zijn dat zij ’s avonds naar het ziekenhuis zou moeten om te bevallen, had Petty de rechter gevraagd zijn vrijlatingsvoorwaarden aan te passen zodat hij dan eventueel mee mocht om erbij te kunnen zijn.

Petty is bovendien Nicki’s manager en mag van de rechter nu ook sporadisch met haar op zakenreis. Nicki maakte eerder deze maand bekend dat ze in verwachting is. Het is het eerste kind voor het koppel.