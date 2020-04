Slumdog Millionaire-acteur Irrfan Khan (53) overleden

Khan werd dinsdag opgenomen op de ic van een ziekenhuis in Mumbai, nadat hij kampte met een darminfectie. Zijn woordvoerder laat weten dat Khan zijn laatste adem uitblies in het bijzijn van zijn dierbaren. De acteur werd in 2018 gediagnosticeerd met een zeldzame neuro-endocriene tumor.

Voordat Khan bij het grote publiek bekend werd door zijn rol in Slumdog Millionaire (2008), was hij al in veel Bollywoodfilms te zien. Na Slumdog Millionaire, die acht Oscars won, speelde hij ook in Life of Pi (2012) en Jurassic World (2015).

Hij laat zijn vrouw, schrijfster Sutapa Sikdar, en twee zonen, Babil en Ayan, achter.