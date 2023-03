Bob Odenkirk maakt remake filmflop The Room

Odenkirk speelt de hoofdrol in een remake van The room, zo bevestigt hij op Twitter. The room vertelt het verhaal van een bankier die ontdekt dat zijn verloofde vreemdgaat met zijn beste vriend.

Filmkenners menen dat The room een van de allerslechtste films ooit gemaakt is. Odenkirk is echter van plan zijn rol serieus te benaderen, zelfs al wordt het leeuwendeel van de scenes opgenomen voor een greenscreen. Amerikaanse media melden dat de opbrengst naar aidsresearchorganisatie amfAR gaat.

Flop

The room was in 2003 een regelrechte flop. Maar de film was zo tenenkrommend slecht dat hij uitgroeide tot een guilty pleasure van menig filmliefhebber. Dankzij die cultstatus leverde de titel uiteindelijk zo’n dertig miljoen dollar op, terwijl regisseur Tommy Wiseau destijds ’slechts’ zes miljoen besteedde om de prent te maken.