Hart Orlando Bloom ’gebroken’ om vermist hondje

Bij een reeks foto’s schrijft Orlando: „Mighty is weg. Als iemand hem vindt, breng hem dan naar de dichtstbijzijnde dierenarts, een asiel of het politiebureau, zodat hij zo snel mogelijk weer terug naar ons kan komen.”

De Pirates of the Caribbean-acteur laat weten dat er een beloning tegenover staat. „Deel alleen informatie over de vermissing en laat alle grapjes achterwege, mijn hart is al gebroken.

Kitty Purry

Bloom en Perry hebben samen nog een poedeltje, Nugget, die er bijna hetzelfde uitziet als de vermiste Mighty. De poedels zijn als kinderen voor stel.

De zwangere Katy, die in april haar kat Kitty Purry verloor, heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de vermissing van de poedel.