Simon Cowell breekt rug na val van fiets

Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag terwijl Simon een testritje maakte op een nieuwe e-bike. „Hij heeft zijn rug bezeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij maakt het goed, en is in goede handen.”

Een woordvoerder van de 60-jarige tv-persoonlijkheid liet weten dat Simon door de val een gebroken rug heeft opgelopen en nog dezelfde avond geopereerd zou worden.