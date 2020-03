Star Wars-acteur gaat Afrikaanse verhalen brengen voor Netflix

Het door de Brits-Nigeriaanse acteur gestarte UpperRoom Productions richt zich voor Netflix specifiek op de West- en Oost-Afrikaanse markt. Het gaat om projecten die zijn gebaseerd op verhalen in en rond Afrikaanse landen.

Netflix wilde al langer een breder aanbod van originele content uit Afrika. Volgens de streamingdienst heeft Afrika een rijke geschiedenis wat betreft het vertellen van verhalen en is de samenwerking een mooie kans om ’unieke Afrikaanse verhalen te delen met onze leden in Afrika en over de hele wereld’, aldus de vicepresident van buitenlandse films van Netflix.