I Treni Di Tozeur-zanger Franco Battiato overleden

Hij werd beschouwd als een van de belangrijkste persoonlijkheden in de Italiaanse muziek sinds de jaren zeventig. Hij maakte opera, maar ook progressieve rocknummers. Ook was hij kunstschilder.

In ons land werd de uit Sicilië afkomstige muzikant vooral bekend met het lied I Treni Di Tozeur dat tien jaar lang in de Top 2000 stond. Dat nummer deed in 1984 mee met het Eurovisie Songfestival en werd door Frits Spits veel gedraaid in zijn populaire dagelijkse radioprogramma Avondspits. Mede daardoor belandde het in de Nederlandse Top 40.

Opvallend aan het lied was dat op het eind drie mezzosopranen enkele woorden uit de opera ‘Die Zauberflöte’ zongen. I Treni Di Tozeur behaalde op het Songfestival een vijfde plek (met douze points van Spanje en Finland) maar werd een klassieker. Behalve in Nederland, werd het ook in België, Zwitserland en Italië een grote hit.