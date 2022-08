Premium Het beste van De Telegraaf

Vrijgezelle zanger gelukkig in rol van opa: Hein(tje): ’Liever vier kleinkinderen dan een vriendin!’

Ⓒ HGM Press

Het liefdesleven van zanger Hein Simons (67) lag zeven jaar geleden volledig overhoop, toen hij door zijn echtgenote Doris was verlaten voor een ander. Dat drama is de voormalige kindster destijds niet in de kouwe kleren gaan zitten. Toch voelt Heintje, zoals hij heette toen hij 55 jaar geleden in één klap beroemd werd, jaren later nog steeds niet de drang zich volledig in een nieuw liefdesavontuur te storten. En dat terwijl genoeg fans, die hem al bijna zijn hele leven volgen, graag naar zijn landgoed in België zouden komen om de zanger troost te bieden.