Dionne Stax: ’Melania is de meest mysterieuze First Lady’

Sterren

Grey’s Anatomy-actrice kreeg lichamelijke klachten na plotselinge bekendheid

Sandra Oh kampte met klachten als slapeloosheid en rugpijn nadat zij in 2005 plotseling bekend werd door haar rol in in de hitserie Grey’s Anatomy. In de serie ’Actors on Actors’ van entertainmentsite Variety vertelt de actrice openhartig over de keerzijde van de roem.