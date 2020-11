’Iedereen kan een jaguarman zijn’

Schrijver Raoul de Jong: „Voor een spannend avontuur heb je maar een paar ingrediënten nodig.” Ⓒ Foto Roel Dijkstra

Op zijn blauwe trui heeft Raoul de Jong een tigri gespeld, een jaguar, de koning van het regenwoud. Aan de wijsvinger van de schrijver prijkt een gouden ring met een leeuwenkop. Om kracht en heldenmoed uit te putten, de toverkrachten van de Jaguarman, zijn verre, verre voorouder. En het mooie is, die krachten zitten in iedereen, zo ontdekte hij tijdens een avontuurlijke autobiografische zoektocht in zijn tweede vaderland Suriname. Hij schreef er een boek over: Jaguarman.