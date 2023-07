Zangeres en actrice Jane Birkin (76) overleden

Recent had ze een reeks concerten afgezegd om gezondheidsredenen. „Ik ben altijd een grote optimist geweest”, schreef Birkin in mei nog. „Maar ik heb nog wat tijd nodig om weer het podium op te kunnen.”

Een kiekje van Birkin uit 2022. Ⓒ ANP/HH

Birkin werd in 1946 in London geboren en verhuisde in 1960 naar Frankrijk. Daar trouwde ze eerst met componist John Barry, waarmee ze een dochter kreeg die in 2013 overleed. Later stapte ze in het huwelijksbootje met de Franse artiest Serge Gainsbourg. Ze vormden samen een iconisch koppel, dat voor eeuwig in de gedachten van de mensen zal blijven bestaan dankzij de hit Je t’aime… moi non plus.

Ze bleven tien jaar lang samen en kregen in 1971 een dochter, Charlotte. Na de scheiding was ze in 1980 tot 1992 nog getrouwd met Jacques Doillon, waarmee ze ook een dochter kreeg.

Naast zangeres was Birkin ook een actrice met wereldfaam, die in films als La piscine, La fille prodigue en Dom Juan 73 speelde. Ook in het theater acteerde ze vaak. Ze was daarnaast ook regisseur, scenariste en comédienne. In 2007 kreeg ze een ster op de Walk of Fame van het Filmfestival in Oostende, net als wijlen Arno Hintjens.