Boek Amy Winehouse nog niet uit, maar nu al best verkocht op Amazon

Het boek Amy Winehouse: In Her Words komt pas op 29 augustus uit, maar nu al staat het bovenaan de lijst met best verkochte nieuwe boeken van Amazon. Het boek vol handgeschreven teksten, gedichten en dagboekfragmenten komt uit ter ere van wat de 40e verjaardag van de Britse zangeres had moeten zijn.

De verzamelde werken laten volgens de omschrijving van het boek de ontwikkeling zien die Winehouse doormaakte van meisje in Noord-Londen tot de wereldberoemde superster die ze uiteindelijk werd. „We wilden altijd dat de wereld de echte Amy zou kennen, waar ze vandaan kwam en wat haar dreef", vertelde haar vader, Mitch Winehouse, onlangs in gesprek met het Amerikaanse People. „In alle opzichten was ze gewoon een normaal joods kind uit Noord-Londen, dat normale kinderdingen deed, naar toneelles ging, van haar oma hield, van haar vader en moeder, van haar broer." De zangeres brak in 2006 door met het album Back to Black en de single Rehab. Winehouse won zes Grammy Awards, Zij overleed in 2011 in Londen op 27-jarige leeftijd als gevolg van een alcoholvergiftiging.