Ook prinses Elisabeth gaat weer naar school

„Ook in Wales is het schooljaar begonnen. Veel succes aan alle studenten die net zijn begonnen”, luidde de begeleidende boodschap. De broers en zus van prinses Elisabeth (17) waren in België al het schooljaar begonnen.

De school in Wales heeft eerder prins Willem-Alexander als leerling gehad, in de periode dat het voor de sfeer in het koninklijk gezin op Huis ten Bosch verstandig was dat moeder en toenmalig koningin Beatrix en haar oudste zoon enige afstand tot elkaar namen.