’Mode-industrie pas tegen 2022 hersteld van klap door corona’

De modewereld is een van die sectoren die flink in de klappen deelt door de coronacrisis. Niet alleen zien heel wat modehuizen en merken hun omzetten met tientallen procenten dalen, het ziet er ook naar uit dat er niet meteen beterschap op komst is.

De verwachting voor dit jaar alleen al is een daling van de omzet van 35 procent. Het niveau van 2019 wordt waarschijnlijk pas weer gehaald in 2022 of 2023. Dat blijkt uit een onderzoek van Claudia D’Arpizio en Federica Levato van Bain & Company in samenwerking met Fondazione Altagamma, vertegenwoordiger van de Italiaanse luxesector.

„De markt voor luxegoederen zal herstellen, maar zal wel een drastisch andere vorm aannemen dan we tot nu toe gewend waren”, zegt D’Arpizio in een reactie. „Het coronavirus zal de industrie dwingen om creatiever en innovatiever te worden om zo aan de wensen van de klanten te blijven voldoen.” Volgens het duo zal ook het belang van online shoppen en de Chinese afzetmarkt alleen maar toenemen.