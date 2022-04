RTV Rijnmond, Omroep West en NH Nieuws stoppen met radio-programma Derksen

Omroep West heeft de beslissing genomen uit respect voor alle vrouwen die ooit met seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting te maken hebben gehad, zegt hoofdredacteur Henk Ruijl. „De excuses die zijn aangekondigd komen te laat. Los van de uitkomsten van het onderzoek door het OM: we wisten best dat we met Johan een unieke en eigenzinnige presentator op zender haalden, maar dat kan niet betekenen dat hij dingen uitdraagt die zo ver afstaan van wat wij als omroep tot onze waarden vinden behoren.”

Derksen zei dinsdag in Vandaag Inside dat hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars gepenetreerd zou hebben. In de uitzending van woensdag nuanceerde hij dit en zei hij dat er geen penetratie had plaatsgevonden. Het Openbaar Ministerie liet weten onderzoek te gaan doen naar de uitspraken. Derksen zal donderdagavond in Vandaag Inside zijn excuses aanbieden.

Theatertour

Of Johan Derksen zondag gaat beginnen aan zijn theatertournee, hangt af van de excuses voor het ’kaarsenverhaal’ waarmee hij donderdagavond komt in Vandaag Inside. Agentschap At Next laat in een reactie weten dat de uitzending wordt afgewacht voordat een besluit daarover wordt genomen.

De voetbalanalist en muziekliefhebber begint volgens planning zondag in Den Helder aan zijn theatertournee Johan Derksen presenteert:The Sound of The Blues & Americana. At Next zal vrijdag een beslissing nemen of de theatertournee doorgaat.

