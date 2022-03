Jan Rot dankbaar voor ’storm van warmte’ sinds ziekte

„Als je zomaar omvalt, dan maak je er niks van mee. Nu is er zo’n storm van warmte”, zegt Rot tegen presentator Cornald Maas over alle (media)aandacht die hij kreeg sinds zijn bekendmaking afgelopen zomer. Rot kreeg onder meer steunbetuigingen en brieven van vooraanstaande collega’s. „Dit heb ik in dankbaarheid aanvaard”, aldus de 64-jarige artiest.

Terugkijkend op zijn leven kan Rot naar eigen zeggen tevreden zijn. „Mijn ambities waren nooit roem en succes, maar gewoon om mooie dingen te maken. Daar ben ik ook het meest trots op, dat ik 45 jaar mijn broek op heb kunnen houden en waanzinnig veel heb geproduceerd en gemaakt met liefde”, zegt hij. „En ik vind het ook allemaal mooi. Natuurlijk zijn sommige dingen beter dan andere, maar het is jouw oogst. Daar heb ik ook steeds plezier aan.”

Afscheid

Het onafwendbare afscheid komt steeds dichterbij, maar wanneer het precies zal zijn weet Rot natuurlijk ook niet. Mocht hij wel het gevoel hebben dat zijn einde nadert, dan zal hij - met name voor zijn vier kinderen - een hospice uitzoeken om zijn laatste dagen in te slijten. „Anders wordt het te heftig voor de kinderen, een pa die in een kamertje boven dood ligt te gaan.”

Maas vraagt de artiest tot slot hoe hij het voor zich ziet als hij er niet meer is en hoe hij het liefst herinnerd wil worden. Rot denkt daar niet zoveel van. „Als ik binnen tien jaar vergeten ben, dan ben ik maar binnen tien jaar vergeten”, zegt hij. Vroeger vond de zanger naar eigen zeggen meer dat zijn „erfenis of de meesterwerken” die hij had gemaakt, moesten worden herinnerd. Maar nu is dat niet meer zo. „Mijn meesterwerken zijn mijn vier kinderen, vooral dankzij mijn vrouw Daan.”