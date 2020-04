Huwelijk Shane Lynch aan zijden draadje door corona

„We hebben een aantal moeilijke periodes gehad en nu gebeurde dat weer door dit isolement. Ik ben nu even ergens anders omdat we elkaar constant in de haren vlogen”, legt de 43-jarige Shane uit. Dat betekent niet dat het huwelijk voorbij is, hoopt de Ierse zanger.

„Ik bid elke dag dat ik en mijn vrouw er weer uit komen, dat deze moeilijke tijd ons sterker maakt en dat we weer bij elkaar komen om vervolgens een geweldig leven te hebben in de komende 15, 20, 30 jaar”, zegt Shane. „Maar ik weet niet wat God van plan is. Ik weet alleen dat ik van haar en de kinderen houd.”

Voor zover bekend is Shane de eerste beroemdheid die relatieproblemen heeft gekregen naar aanleiding van de coronacrisis. Hij en Sheena trouwden in 2007 met elkaar. De twee hebben samen twee dochters.