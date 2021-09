Tripje van Ibiza naar Mallorca komt Boris Becker duur te staan!

Binnenland

Vissers vissen bijna vier meter lange gele netpython uit Belgisch kanaal

Het was maandag geen snoekbaars of paling die vader en zoon Mesanovic mee naar huis namen na een dagje vissen langs de kanaaloever in de Belgische plaats Zelzate (Gent-Terneuzen). Rond 11.00 uur haalden ze een vier meter lange python uit het water.