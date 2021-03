Baas Britse journalistenbond stapt op na ontkenning racisme

Murray stelde dinsdag dat er geen racisme bestaat in de Britse media, iets dat Meghan wel claimde in haar interview met Oprah Winfrey afgelopen weekend. Na deze uitspraken van Murray distantieerden meerdere grote media en andere betrokkenen zich van de uitreiking van de National Press Awards, die de Society of Editors eind maart organiseert.

De Society gaf woensdag een verklaring af dat de organisatie niet achter de uitspraken van Murray staat. „Wat hij zei, is niet in overeenstemming met wat wij allemaal weten, namelijk dat er nog een flinke slag te maken valt in de media als het gaat om diversiteit en inclusie.”

Bekijk ook: Zelfs Donald Trump was beducht voor gehate Piers Morgan

Piers Morgan

Het is niet de eerste grote naam die opstapt in nasleep van het controversiële interview. Zender ITV nam dinsdag afscheid van anchor Piers Morgan, die maandag op zender zei niets te geloven van de verhalen over de psychische druk die Meghan aan het Britse hof had ervaren. Hij werd ’misselijk van het schandelijke interview’. Meghan zei onder meer zelfmoord te hebben overwogen omdat zij geen enkele steun kreeg van de Windsors, toen zij daar wel om vroeg.

Morgan liet zich de afgelopen jaren met grote regelmaat negatief uit over Meghan. De Britse tv-waakhond ontving meer dan 41.000 klachten over de opmerkingen die de inmiddels ex-presentator van ochtendshow Good Morning Britain in de uitzending maakte.