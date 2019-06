Allah-Las komt alsnog naar Rotterdam

Het wordt het eerste Nederlandse optreden van de psychedelische band sinds die politieactie op 23 augustus 2017. Het afgelasten van het optreden kwam door een 22-jarige man uit Zevenbergen. Die deed zich op internet voor als terrorist in de hoop dat hij zo echte terroristen kon ontmaskeren. Hij dacht dat hij praatte met een Spaanse aanhanger van Islamitische Staat, maar die bleek zelf ook een terreurjager.

Allah-Las laat zich inspireren door surfpopliedjes uit de jaren zestig. Ze stonden in 2015 op Lowlands. De band is in 2008 opgericht in Los Angeles. Ze noemden zichzelf Allah-Las omdat ze naar eigen zeggen zochten naar 'iets dat heilig klinkt'. Ze waren daarbij geïnspireerd door The Jesus and Mary Chain, een bekende Schotse rockband met een religieus klinkende naam.