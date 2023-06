Rammstein-zanger Till Lindemann opnieuw beschuldigd van seksueel wangedrag

Volgens de Duitse media NDR en de Süddeutsche Zeitung zouden ten minste twee vrouwen tegen hun seks hebben gehad met de zanger (60). „Rammstein rekruteerde met regelmaat jonge vrouwen, zodat Lindemann met hen seks kon hebben”, meldde omroep NDR.

Vrouwelijke fans zouden verleid worden tot een ontmoeting met hun idool. Na alcohol en drugs drong hij zich aan hen op, zegt de Süddeutsche Zeitung die er onderzoek naar deed. De frontman heeft nog niet gereageerd op alle aantijgingen.

Europese tournee

De Duitse metalband startte op 22 mei in de Litouwse hoofdstad Vilnius met een nieuwe Europese tour. Na dat concert beschuldigde een Noord-Ierse vrouw Lindemann ervan dat hij haar gedrogeerd had. Een drugstest die de Litouwse autoriteiten uitvoerden, was negatief. Volgens de vrouw vroeg de zanger haar om met hem naar bed te gaan, maar reageerde hij woedend toen ze weigerde. De band ontkende de aantijging op Twitter.

Op 6 en 7 juli komt Rammstein naar Nederland. De Duitsers treden dan op in het uitverkochte Groningse Stadspark. Het is nog niet duidelijk wat de consequenties zijn na de beschuldigingen. De Duitse uitgeverij KiWi, waar Lindemann een gedichtenbundel uitbracht, beëindigde vrijdag de samenwerking. Dat is besloten na de beschuldigingen en een uitgelekte pornovideo.