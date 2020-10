George Clooney aan de slag met Bob Dylan

Het verhaal uit 2012 gaat over een honkballer die met zijn pitch de jonge slagman van de tegenstander bijna dodelijk verwondt. De film gaat in op het leven van de slagman na afloop van de beruchte worp, alsmede dat van de pitcher en zijn zoon, die de bewuste wedstrijd als kleine jongen op de tribune meemaakte.

„George en Grant zien in dit boek wat ik erin zie: een krachtig verhaal dat jong en oud zal aanspreken”, laat Dylan in een verklaring weten. „Mensen van alle leeftijden kunnen zich in dit verhaal vinden.”

Grisham is zelf groot honkbalfan en droomde er in zijn jonge jaren van om prof te worden. Naar eigen zeggen was het gedaan met die ambitie toen tijdens het spelen een bal met een snelheid van meer dan honderd kilometer per uur op een haar na zijn gezicht miste.

Clooney maakte in 2002 zijn regiedebuut, met Confessions Of A Dangerous Mind. In 2005 werd hij genomineerd voor onder meer een Oscar en een Golden Globe voor de regie van Good Night, And Good Luck. Eind van dit jaar komt The Midnight Sky van zijn hand uit.