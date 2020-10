George Clooney gaat John Grisham-verfilming regisseren

Calico Joe, dat in Nederland uitkwam onder de naam Vergiffenis, speelt zich af in de echte honkbalwereld, maar gaat om fictieve personages. De twee hoofdpersonen gaan in 1973 aan de slag bij de Chicago Cubs en de New York Mets. Grisham is zelf groot honkbalfan en droomde er in zijn jonge jaren van om prof te worden. Naar eigen zeggen was het gedaan met die ambitie toen tijdens het spelen een bal met een snelheid van meer dan honderd kilometer per uur op een haar na zijn gezicht miste.

Clooney maakte in 2002 zijn regiedebuut, met Confessions Of A Dangerous Mind. In 2005 werd hij genomineerd voor onder meer een Oscar en een Golden Globe voor de regie van Good Night, And Good Luck. Eind van dit jaar komt The Midnight Sky van zijn hand uit.