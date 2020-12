Deadliest Catch-ster Nick McGlashan (33) overleden

De familie van Nick laat weten dat hij afgelopen zondag in Nashville is overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.

De visser was meerdere seizoenen te zien in de realityserie over vissers op zee op Discovery Channel. Tussen 2013 en 2020 verscheen hij in 78 afleveringen.

Nick worstelde al jaren met een drank- en drugsverslaving. Hij werd daarom uit het dertiende seizoen van het programma geschorst en belandde in een afkickkliniek.